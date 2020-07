OM Mercato : Accord trouvé avec Dortmund pour Leonardo Balerdi

En quête d’un renfort en défense centrale cet été, l’OM a jeté son dévolu sur Leonardo Balerdi, défenseur du Borussia Dortmund. Les recruteurs de l'Olympique de Marseille auraient transmis une offre pour le prodige argentin.

Le Borussia Dortmund ouvre la porte pour Leonardo Balerdi

En balance avec Axel Disasi (Stade de Reims), Leonardo Balerdi a finalement été choisi par l'entraîneur André Villas-Boas pour renforcer la défense centrale de l’OM la saison prochaine. Et bien en a pris au technicien portugais de porter son choix sur l’Argentin de 21 ans, arrivé en Bundesliga en janvier 2019 contre un chèque de 15 millions d'euros. En effet, le Borussia Dortmund n’est pas opposé à son départ. « Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo. Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très bien pourvus. Même s'il devait nous quitter, nous n'aurons pas la nécessité de lui trouver un remplaçant », a expliqué Michael Zorc dans les colonnes de Kicker.

L’OM transmet une proposition pour l’Argentin

Une explication du directeur sportif du Borussia Dortmund qui n’est pas tombée dans des oreilles de sourd du côté des recruteurs marseillais. Selon Sport Bild, ces derniers auraient formulé une proposition de prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros pour Leonardo Balerdi, apparu 7 fois en Bundesliga cette saison. Le média allemand signale que le club de la Ruhr est sur le point d’accepter cette offre.