PSG Transfert : La réponse de Cristiano Ronaldo est tombée

Cible du PSG pour ce marché des transferts, Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur son avenir, selon une information du média italien Tuttosport. L’attaquant portugais de la Juventus Turin avait montré quelques signes de frustrations la saison dernière, ce qui faisait circuler les rumeurs de son transfert cet été.

PSG transfert : la décision de Cristiano Ronaldo connue

Le PSG, malgré son effectif riche de Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, s’était mis à l’esprit de s’offrir Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais a quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin et son expérience italienne ne semblait pas se passer aussi bien qu’il l’imaginait. Les rumeurs sur son avenir cet été ont commencé à circuler, mais Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire l’objet d’un transfert les semaines à venir. D’après une information de Tuttosport, il a fermé la porte à un départ. CR7 aurait décidé de poursuivre son aventure avec la Juventus Turin. Le PSG et les autres clubs toujours présents à ses trousses devront donc explorer d’autres pistes.

Encore combien de saisons entre Cristiano Ronaldo et la Juventus ?

Le transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juventus a coûté 117 millions d’euros d’indemnité à la formation italienne en 2018. Le joueur portugais a signé un contrat de 4 saisons avec l’équipe italienne. Il ne sera donc en fin d’engagement que le 30 juin 2022. Même si les Turinois ont déboursé plus que le montant versé par le Real Madrid à Manchester United en 2009 (94 millions d’euros), le joueur est en perte de valeur. Il n’est présentement estimé qu’à 60 millions d’euros, sont prix le plus bas depuis qu’il a atteint le plus haut niveau. Le PSG qui comptait l’utiliser pour du branding ne pourra plus atteindre son objectif cet été. L'attaquant portugais pourrait même terminer sa carrière chez le Champion d'Italie puisqu'il aura 36 ans à la fin de son contrat, sauf s'il la joue à la Zlatan Ibrahimovic (38 ans).