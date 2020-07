Barça : Tensions avec Messi, Bartomeu pointe les responsables

Josep Maria Bartomeu n’a pas fait de cachotteries sur les antennes de TV3. Interrogé sur les tensions avec Lionel Messi au sujet de la baisse des salaires, le président du Barça a révélé la cause de cet incident regrettable.

Bartomeu enterre la hache de guerre avec Lionel Messi

Les relations entre Lionel Messi et son président, Josep Maria Bartomeu, seraient loin d’être un long fleuve tranquille. Le dirigeant barcelonais a d’abord été soupçonné de ne pas avoir suffisamment manoeuvré pour le retour de Neymar, au grand mécontentement du capitaine barcelonais. Il y a ensuite eu l’affaire des magouilles entre Josep Maria Bartomeu et une société de communication numérique. Le dirigeant catalan a été accusé d’avoir manigancé pour obtenir des informations secrètes sur certaines personnalités du Barça, dont le sextuple Ballon d’Or. Mais selon le patron des Blaugranas, il n’y a pas de tension avec le génie argentin. « Notre relation est fluide, il n’est pas en colère », a assuré le boss catalan.

Pas de tension avec l’Argentin pour la baisse des salaires

Et pourtant, l’affaire de la baisse des salaires a éclaté aux yeux de tous. Lionel Messi et d’autres cadres du vestiaire se seraient opposés à une baisse importante des salaires au temps fort du Covid-19. Une réalité que Josep Maria Bartomeu ne dément pas. Mais « pour l’histoire des baisses de salaires », le dirigeant barcelonais ne charge pas l’international argentin de 33 ans, mais « certaines personnes au sein du club ont trop parlé ». Le dirigeant blaugrana a ensuite tout fait pour obtenir le départ de ces personnes, en signalant qu’ « elles ne sont plus là maintenant ».