Premier League : Un derby pour éclaircir la fin de saison

Le North London Derby, qui a vu Tottenham triompher sur Arsenal, a permis de dégager une zone d'ombre qui couvrait alors le classement final de la Premier League.

Arsenal 9e de Premier League, un derby synonyme d'adieu à l'Europe ?

Tout avait commencé pour le mieux pour les hommes de Mikel Arteta dans ce derby du nord de Londres, le premier au Tottenham Hotspur Stadium. D'une sublime frappe des 20 mètres en lucarne, Alexandre Lacazette donnait l'avantage à Arsenal au quart d'heure de jeu. Poreuse, la défense des Gunners permettait à Son Heung-min d'égaliser d'un joli lob sur Emiliano Martinez trois minutes plus tard. En fin de match, ce même Son trouvait la tête de Toby Alderweireld sur corner, qui donnait l'avantage aux Spurs. Avec ce nouveau revers, à trois journées du terme du championnat, Arsenal pointe à la 9e place, cinq points derrière les Wolves, qualifiés pour l'Europa League. La décision du TAS en faveur de Manchester City retire toute gratification européenne à la 7e place et compromet sérieusement les espoirs des Gunners. Cependant, si Manchester City ou Chelsea (C1) et Manchester United ou les Wolves (C3) remportaient la compétition européenne dans laquelle ils sont toujours engagés, alors la 7e place qualifiera son détenteur en Europa League.

Tottenham vers l'Europa League, Manchester United en Champions League ?

À défaut d'être performant à l'extérieur (une seule victoire en 2020), Tottenham a le mérite d'être solide à domicile depuis le restant, en témoignent les 10 points pris sur les 12 possibles. La victoire obtenue dans le derby rapproche les Lilywhites à trois points des Wolves, 6e, et à deux unités de Sheffield, 7e. Et le suspense risque de durer puisque les trois équipes bénéficient d'un calendrier relativement équitable pour la fin de saison. Enfin, si Manchester United l'emportait contre Southampton ce soir, les Red Devils s'empareraient d'une inespérée troisième place qui aurait pour conséquence de faire chuter Leicester du top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions, après une saison pourtant très belle.