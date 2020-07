Bordeaux : Les Girondins bientôt relégués en National 2 ?

Les nouvelles sont inquiétantes du côté des Girondins de Bordeaux. Attendu devant la DNCG jeudi prochain, le club au scapulaire pourrait perdre son statut de club de Ligue 1 pour être relégué en National 2. Explications.

Bordeaux en difficulté économique

Les Girondins de Bordeaux sont dans le dur sur le plan économique. L’arrivée de King Street ne semble pas avoir changé grande chose à cette situation. Et comme avant chaque coup d’envoi de la nouvelle saison, c’est le traditionnel passage des clubs professionnels devant la DNCG (Direction Nationale de Contrôle de Gestion). L’objectif pour le gendarme financier du football français, c’est de s’assurer que les clubs sont solvables et ne mettront pas la clé sous le paillasson en cours de saison. Si des clubs comme l’OM et le Stade Rennais FC sont déjà passés haut la main, il pourrait ne pas en être de même pour les Girondins de Bordeaux. En proie à de grosses difficultés économiques, les Girondins ne pourraient rassurer la DNCG que si leur propriétaire, King Street, acceptait de valider la « lettre de confort », acte suivant lequel une entité (physique ou morale) s’engage à se porter garant de la solvabilité d’un club.

Les Girondins abandonnés par King Street ?

Or, d’après les informations de So Foot, King Street pourrait refuser de se porter garant de la solvabilité du club au scapulaire. Le média assure même que les réticences du fonds de pension américain sont à la base du report du passage à la DNCG des Girondins de Bordeaux qui était initialement prévu le 7 juillet dernier. Le « problème d’agenda » avancé par les dirigeants bordelais était une fausse raison. Et si le propriétaire américain refuse de prendre la « lettre de confort », Bordeaux risque d’être relégué en National 2. Les supporters retiennent leur souffle…