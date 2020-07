FC Barcelone Mercato : Carles Aleña a fait son choix !

Prêté au Betis Séville pour la deuxième partie de saison, Carles Aleña ne devrait pas s'éterniser en Andalousie. Le milieu de terrain verrait son avenir au FC Barcelone, le club auquel il appartient.

Carles Aleña au Barça pour de bon ?

Lancé par Luis Enrique fin 2016 avec l'équipe première du FC Barcelone, Carles Aleña n'a pas eu les faveurs d'Ernesto Valverde à l'arrivée de l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Prêté au Betis pour cette deuxième partie de saison, le Catalan ne devrait pas rallonger son aventure sévillane, une décision que semble confirmer sa compagne Ingrid Gaixas par ses adieux à la ville de Séville sur son compte Instagram. Aleña compte bien retourner au FC Barcelone et s'y imposer, à en croire les informations de Mundo Deportivo. Cependant, le média espagnol n'exclut pas la possibilité de voir le joueur de 22 ans au coeur d'une opération mercato cet été.

Quelle place pour Carles Aleña au Barça ?

Carles Aleña devra quoi qu'il en soit se battre pour espérer avoir plus de temps de jeu qu'il n'en a eu jusqu'à présent (39 matchs, 3 buts avec le Barça). En effet, la concurrence s'annonce rude puisqu'il arrivera dans un secteur qu'occupent déjà l'expérimenté Sergio Busquets, mais aussi Arturo Vidal, Ivan Rakitic, et Frenkie de Jong, sans oublier la révélation Riqui Puig et la nouvelle recrue Miralem Pjanic. Le nouveau système de Quique Setién, le 4-4-2 en losange, pourrait lui être favorable, lui dont la position préférentielle reste celle de meneur de jeu.