Bordeaux Mercato : Montpellier HSC, un pas vers Benoît Costil

Priorité de son mercato estival, la recherche d’un gardien a vu le Montpellier HSC multiplier les pistes aux quatre coins du monde pour dénicher l’oiseau rare. Aux dernières nouvelles, les recruteurs montpelliérains s’intéresseraient à la piste menant à Benoît Costil, dernier rempart des Girondins de Bordeaux.

Renseignements pris sur Benoît Costil

S’il passe de la Ligue 1 en National 2 en raison de sa situation économique inquiétante, comme cela pourrait arriver jeudi prochain suite au rendez-vous avec la DNCG, Bordeaux ne gardera pas l’essentiel de ses joueurs, dont Benoît Costil. En quête d’un gardien pour remplacer le portier argentin Geronimo Rulli, retourné à la Real Sociedad après son prêt, le Montpellier HSC se serait renseigné sur la situation de l’international français (1 sélection), à qui il reste encore 2 saisons avec le club au scapulaire (juin 2022).

La Suisse, terrain de prédilection des Montpelliérains

Mohamed Toubache-Ter assure que le Montpellier HSC n’a pas l’intention d’aller au-delà de ces simples renseignements sur la natif de Caen. Selon l’insider, le profil recherché en priorité par les recruteurs pailladins est celui d’un gardien jeune et prometteur. Un profil que les Héraultais croient pouvoir trouver en Suisse, où ils seraient très actifs sur plusieurs pistes, et non en Benoît Costil, âgé de 33 ans. Reste que les profils jeunes et prometteurs sont assez rares au poste de gardien. C'est dire les difficultés à les dénicher et la concurrence qu'ils suscitent. De quoi faire exploser leurs prix...