SCO Angers Mercato : Signature imminente pour Enzo Ebosse

En quête d’un second renfort au poste de latéral gauche, le SCO Angers aurait jeté son dévolu sur Enzo Ebosse. Les recruteurs angevins seraient d’ailleurs en passe de signer le joueur du Mans FC, relégué de la Ligue 2 en division inférieure.

Enzo Ebosse en route pour le SCO Angers ?

Le Franco-Camerounais, un bon coup pour les Angevins ?











Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, Rayan Aït Nouri pourrait quitter le SCO Angers la saison prochaine. Pour ne pas être pris de court, les recruteurs scoïstes ont décidé de faire de l’anticipation. A cet effet, Souleyman Doumbia , prêté l’hiver dernier par le Stade Rennais FC, a été définitivement transféré. Mais pour les Angevins, un seul renfort ne semble pas suffire. D’où les démarches pour attirer également Enzo Ebosse. Selon les informations de Nabil Djellit, journaliste de France Football, l’affaire serait même sur le point d’être conclue. Comme d’autres joueurs avant lui cet été, la latéral gauche de 21 ans passerait donc de la Ligue 2 à la Ligue 1.Aligné 18 fois pour 2 passes décisives cette saison, Enzo Ebosse n’a pas vraiment manqué de temps de jeu au Mans FC . Au SCO Angers, face à des concurrents directs plus aguerris (Souleyman Doumbia et Rayan Aït Nouri), le Manceau ne devrait pas en avoir plus. En revanche, le joueur formé au RC Lens pourrait s’avérer utile dans la rotation, même s’il n’est pas un nom à son poste. Les recruteurs scoïstes semblent quand même en passe de réaliser un joli coup…