RC Lens : Bilan du mercato et objectifs de Franck Haise

Promu en Ligue 1 à l'issue de la saison 2019/2020, le RC Lens se montre ambitieux. Le nouvel entraîneur, Franck Haise, a annoncé les missions à remplir cette saison.

Franck Haise satisfait du mercato du RC Lens

Le mercato lensois fut très rapidement activé en début d'été. D'abord, les Sang et Or ont annoncé le transfert de Corentin Jean en provenance du Toulouse FC, après un prêt concluant. Le club nordiste a profité de la relégation en Ligue 2 de l'Amiens SC pour enrôler le meneur de jeu Gaël Kakuta qui, à 29 ans, connaît déjà son douzième club professionnel. Lens a également pioché en Ligue 1 avec l'arrivée récente de l'attaquant Ignatius Ganago. Les Sud-Américains Wuilker Farinez et Facundo Medina, ainsi que Loïc Badé, et le champion de deuxième division allemande Jonathan Clauss, sont aussi venus renforcer l'effectif du RCL, de quoi satisfaire Franck Haise. "L’équipe est déjà très bien renforcée. Je suis content de nos six recrues. Je suis très content, cela se fait intelligemment, en lien avec la direction sportive et le direction générale du club. On travaille bien ensemble", a-t-il déclaré sur les antennes de RMC.

Le maintien, objectif principal des Sang et Or ?

Les Lensois n'avaient pas réussi à se maintenir en Ligue 1 en 2015, lors de leur dernier passage dans l'élite et, cette fois, semblent déterminés à ne pas rater le coche. Mieux, le club ambitionne de redevenir l'une des valeurs sûres du championnat de France. "Je crois que notre première mission, c’est celle-ci. On arrive avec beaucoup d’humilité. On ne doit pas se prendre pour d’autres, et encore moins à Lens, parce qu’il y a cette valeur d’humilité. Ce qui n’empêche pas d’être ambitieux. Mais notre première mission sera de pérenniser le club en Ligue 1", a confié Haise.