Premier League : Manchester United surpris par Southampton

Manchester United a raté une occasion en or d'accrocher le podium de Premier League, en concédant le match nul contre Southampton, ce lundi soir.

Rejoint en fin de match, Manchester United manque le podium

L'enjeu était de taille. Si les Red Devils battaient Southampton, ils pouvaient alors décrocher la troisième place de Premier League, longtemps inespérée, en dépassant Chelsea et Leicester. Fort d'une série de 18 matchs sans défaite toute compétitions confondues, les Mancuniens ont rattrapé le retard du début de saison. En clôture de la 35e journée, les Red Devils recevaient Southampton à Old Trafford. Mené 1-0 après 12 minutes de jeu, Manchester United s'en est remis à Anthony Martial. Passeur décisif pour Marcus Rashford (20') puis auteur d'un joli but (23'), son 50e en Premier League, l'ancien monégasque s'est mis en lumière et a inversé le match à lui tout seul - ou presque - en 3 minutes. Mais les Red Devils ont été privés du succès, et donc de top 4, puisque les Saints ont égalisé au bout du temps additionnel (90+6').

Leicester - Man United s'annonce décisif

Avec ce match nul, Man United revient tout de même à un point de Chelsea (3e) et se place derrière Leicester (4e) du fait d'une différence de buts défavorable. Pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer devront gagner l'Europa League, ou alors terminer dans le top 4 de Premier League puisque la 5e place n'est plus qualificative suite à la décision du TAS d'annuler la sanction du voisin de Man City. De fait, le choc de la 38e journée entre Leicester et MU s'annonce tout aussi décisif que palpitant.