Liga : Grâce aux ex- Lyonnais, le Real fonce vers le titre

En s'imposant sur la pelouse de Grenade, le Real Madrid a gravi l'une des dernières marches qui le conduira au titre. Une seule victoire lui suffit, désormais.

Le Real Madrid peut remercier l'OL

Il n'a fallu qu'un quart d'heure au Real Madrid pour imposer la loi qu'il mène en Liga depuis le "restart". Dès la dixième minute de jeu, Ferland Mendy a marqué son premier but sous les couleurs Madrilènes, et quel but ! Auteur d'un coup de rein dévastateur à l'entrée de la surface, il a ensuite enchaîné avec une frappe surpuissante sous la barre de Silva malgré un angle très fermé. L'ancien latéral gauche de l'OL a ainsi permis aux hommes de Zinédine Zidane d'ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Karim Benzema a profité d'une belle combinaison entre Luka Modric et Isco pour inscrire son 19e but de la saison en Liga et porter le score à 2-0. Malgré la réduction de l'écart de Darwin Machis en début de seconde période, le Real Madrid s'impose et fonce droit vers le titre.

Le Real champion d'Espagne si...

Dorénavant, les Merengues comptent quatre points s'avance sur leur dauphin, le FC Barcelone. Et ils pourraient devenir officiellement champion dès jeudi. Si le Barça ne battait pas Osasuna, le retard serait alors irrémédiable pour le club catalan, qui verrait son rival être sacré champion d'Espagne pour la 34e fois. Ou bien, dans le même temps, le Real Madrid n'aura qu'à battre Villarreal pour prendre une avance nécessaire à l'officialisation d'un titre qui lui semble maintenant promis.