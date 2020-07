Mercato PSG : Une tendance pour André Onana

Cible du PSG pour ce mercato estival, André Onana aurait fait son choix. Le portier camerounais de l’Ajax, formé au FC Barcelone, serait tout proche de s’engager avec un nouveau club. En avril dernier, la presse néerlandaise évoquait un intérêt réciproque entre le portier camerounais et le Paris Saint-Germain.

L'heure du départ d'Amsterdam pour André Onana ?

André Onana avait déclaré à Algemeen Dagblad : « Le temps est venu pour moi d'aller de l'avant… cinq grandes années » à Amsterdam, « les ambitions sont claires. » Ces propos avaient galvanisé ses prétendants au rang desquels le PSG. Leonardo s’était sérieusement positionné sur le gardien camerounais. Il le voit comme la parfaite doublure de Keylor Navas pour une à deux saisons avant de le voir prendre le pouvoir. Le gardien costaricien sera diminué ou en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en ce moment-là. The Athletic fait savoir qu’un départ du joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait intervenir cet été. Le nombre des clubs intéressés par ses services s’est depuis multiplié.

Chelsea, PSG ou Barça, qui pour le Camerounais ?

Chelsea, FC Barcelone, Tottenham et le PSG se livrent désormais une rude bataille pour recruter André Onana. Le club de la capitale, qui semblait avoir pris rendez-vous sur ce dossier pour cet été, doit s’inquiéter des manœuvres de Chelsea. Le club anglais, plus très rassuré par Kepa Arrizabalaga, fait de l'ancien jeune du FC Barcelone sa priorité. Thomas Tuchel doit batailler pour inverser la tendance. Au club anglais, il ne serait pas question de faire jouer un second rôle à André Onana, mais de l'utiliser en option prioritaire pour les matchs de championnat et de Ligue des Champions.

Keylor Navas s'est de nouveau montré très bon lors du match amical du Paris Saint-Germain face au Havre. Les Parisiens ont étrillé leur adversaire 0-9. Avec la crise financière favorisée par la pandémie de covid-19, Paris ne peut se permettre le luxe de recruter un joueur qu’il ne va pas utiliser. Il ne devrait donc pas forcer pour Onana qui n'est pour lui qu’une solution d'avenir.