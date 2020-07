SRFC Mercato : Mohammed Salisu préfère le Stade Rennais

Mohammed Salisu va probablement débarquer au Stade Rennais dans les prochains jours. Sur les tablettes du club breton depuis maintenant plusieurs semaines, il devrait quitter le Real Valladolid pour la Ligue 1 les prochains jours

Stade Rennais, le choix de Mohammed Salisu

La saison prochaine, Rennes sera en Ligue des Champions. Ses nouveaux dirigeants construisent donc un effectif capable de faire bonne impression sur le plan européen. Le défenseur central Mohammed Salisu (21 ans) est pour les recruteurs du SRFC la meilleure option pour solidifier leur défense. Ils insistent depuis maintenant plusieurs semaines pour le recruter malgré la difficile concurrence avec Southampton, club de Premier League, également intéressé par le défenseur de Valladolid. Mais les lignes bougent sur ce dossier. Même si Rennes ne s'est pas encore accordé avec l'actuel 14e de Liga sur le transfert du joueur, cela ne devrait plus tarder.

Accord avec Rennes, Salisu tout proche ?

Nous évoquions la semaine dernière un coup de pouce de John Mensah à son ancien club. Le défenseur ghanéen de 37 ans a recommandé le Stade Rennais à son jeune compatriote lorsque ce dernier a sollicité ses conseils. Mohammed Salisu était pourtant prêt à dire oui à Southampton qui n'a cependant pas encore réglé son problème de permis de travail en Angleterre. L'intervention de l'ancien joueurs du Stade Rennais FC de 2006 à 2008, revenu en Ille-et-Vilaine en 2013, a compté dans l'avance prise par le club sur ce dossier. Le Stade Rennais a trouvé un accord avec le joueur de 21 ans il y a déjà quelques jours, mais il reste encore un ok de son club pour concrétiser la transaction. Cet accord porte sur son salaire d'environ 200 000 euros le mois, soit le double de ce qu'il gagne en Espagne, et un contrat de 3 ans.

Prix du transfert de Mohammed Salisu au SRFC

Pour les dirigeants du Real Valladolid, un départ du défenseur central ghanéen ne sera possible que si les Bretons mettent les 12 millions d'euros qu'ils réclament sur la table. Avec l'accord entre le SRFC et le joueur, Florian Maurice ne devrait plus tarder à boucler cette affaire. Il faut noter que le natif d'Accra (Ghana) est sous contrat avec les Espagnols jusqu'en juin 2022. JM10 SPORT, la société d'agents de joueurs représentant ses intérêts, reste optimiste pour un accord total entre toutes les parties les jours à venir.