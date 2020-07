OM : Les jeunes cartonnent au bac, le message d' Eyraud

Les 27 candidats du centre de formation de l’OM ont tous été admis au bac 2020. De quoi faire plaisir à Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, qui a tenu à tirer son chapeau à ces jeunes talents sur le site officiel du club.

100% de réussite au baccalauréat

Les jeunes du centre de formation de l’OM ne sont pas que talentueux au football. Les 27 candidats au baccalauréat cette année ont tous été admis, soit 100% de réussite. 5 de ces 27 jeunes Marseillais ont même eu l’examen avec la mention "Très bien". Un résultat remarquable face auquel Jacques-Henri Eyraud n’est pas resté insensible.

Les félicitations de Jacques-Henri Eyraud

Dans son message aux jeunes du centre de formation de l’Olympique de Marseille en hommage à leur carton plein au baccalauréat, Jacques-Henri Eyraud a d’abord ressorti les intérêts de l’éducation scolaire. Selon le président marseillais, l’école a permis aux minots de développer avec leurs « professeurs durant l’année scolaire un esprit critique, un esprit de synthèse et une capacité à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément ceux rencontrés sur le terrain mais ceux de la vie et de la société ». Le dirigeant olympien a évoqué « également de la culture générale qu’il faut avoir car… convaincu qu’il n’y a pas de bon footballeur sans un esprit ouvert sur d’autres domaines ». Le patron des Phocéens a enfin encouragé les jeunes à cultiver « cette curiosité et cet intérêt pour le monde » dans lequel ils vivent, car « cela pourra faire la différence », avant de leur adresser un retentissant « Bravo à tous ! »