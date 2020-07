Real : Gareth Bale se fait encore remarquer sur le banc

C’est encore sur le banc de touche que Gareth Bale a suivi le match entre Grenade et le Real Madrid (1-2), lundi soir. Mais l’international gallois ne s’est pas ennuyé, loin de là.

Gareth Bale et ses jumelles de papier hygiénique

Gareth Bale a perdu son statut de titulaire de l'effectif madrilène. L’entraîneur Zinedine Zidane ne lui a accordé que 2 matches sur les 11 dernières apparitions des Merengue. L’ancien de Tottenham n’a pas eu la moindre minute de jeu sur les 5 dernières sorties de l’écurie madrilène. Mais le Gallois s’est trouvé un nouveau passe-temps, celui de ne pas s’ennuyer même quand il est contraint de suivre un match du Real Madrid sur le banc. La semaine dernière, pendant que ses coéquipiers s’arrachaient face à Alavès (2-0) pour consolider le leadership du Real Madrid en Liga cette saison, le Gallois s’était carrément endormi sur le banc, le visage barré par son cache-nez, avant de se réveiller quelques instants après pour siroter une compote, l’air heureux. Ce comportement n’avait pas manqué de faire les choux gras de la presse espagnole. Mais Gareth Bale n’en a cure. Il s’est encore fait remarquer lors du match entre Grenade et le Real Madrid (1-2), lundi soir lors de la 36e journée de Liga. Cette fois, l’ailier madrilène s’est servi d’un rouleau de papier hygiénique comme de jumelles pour suivre ses coéquipiers sur la pelouse.

Les médias espagnols courroucées par le Gallois

Les journalistes espagnols n’ont pas aimé ce comportement non plus. Pour nos confrères ibériques, Gareth Bale est désormais « le clown le mieux payé au monde ». Il faut rappeler que le joueur touche 17 millions d’euros par an. Un salaire qui fait reculer ses prétendants. D’où sa présence au Real Madrid malgré le désir de Zinedine Zidane et des dirigeants de le voir partir.