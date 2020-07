ASSE Mercato : Harold Moukoudi de retour définitivement ?

Harold Moukoudi a retrouvé l’ ASSE, après une demi-saison en prêt à Middlesbrough FC. Claude Puel a fait appel à lui pour la finale de la Coupe de France. Va-t-il retourner à Boro après ?

Moukoudi avec l'ASSE pour la finale contre le PSG

Harold Moukoudi avait été prêté par l'ASSE à Middlesbrough FC le 31 janvier 2020, car le coach des Stéphanois ne comptait pas sur lui. Alors que le club anglais lutte pour son maintien en D2 anglaise, il a annoncé son retour dans le Forez. « Merci à Boro pour ces 6 mois. Vous êtes de magnifiques supporters. J’ai dû revenir en France. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison », a écrit le défenseur central sur son compte Instagram. Rappelons que William Saliba a rejoint Arsenal et Loïc Perrin est vers la porte de sortie. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne va donc devoir compter sur le défenseur camerounais. Surtout pour la finale de la coupe de France, car Timothée Kolodziejczak est suspendu. Il a même repris l’entraînement avec le groupe de l’ASSE, lundi, d’après les informations du quotidien Le Progrès. Harold Moukoudi devrait être l’un des trois centraux, avec Wesley Fofana et Loïc Perrin, lors de la finale contre le PSG, le 24 juillet. En tout cas, le nouveau manager général de Middlesbrough a confirmé, dans des propos rapportés par peuple-vert, que c’est bien Claude Puel qui l'a réclamé. « Harold a une finale de Coupe et les Verts le voulaient pour ça », a confié Neil Warnock, tout en ajoutant que le joueur de 22 ans « était en bonne forme ».

Middlesbrough FC regrette le départ d'Harold Moukoudi

Harold Moukoudi a disputé 7 matchs sous les ordres de Jonathan Woodgate, entre février et mars 2020, avant l’arrêt du championnat à cause de la pandémie de Covid-19. Lors de la reprise avec le nouveau manager Neil Warnock, l’arrière de l’ASSE a joué un seul match sur cinq, avant son départ d’Angleterre. C’était le 5 juillet contre Queens Park Rangers. Malgré tout, son départ a été regretté par son ex-coach. « Nous avons essayé de conserver Harold Moukoudi jusqu’à la fin de la saison, mais il n’a pas eu le choix. Il va falloir qu’on se débrouille sans lui », a déclaré le technicien britannique de 71 ans.

Le défenseur de l'ASSE, victime de l'arrivée de Neil Warnock

Harold Moukoudi était prêté au Middlesbrough FC pour six mois, sans option d'achat. Cependant, il ne voulait plus revenir à l'ASSE où il n'était pas parmi les premiers choix de Claude Puel. Ayant eu la confiance de Jonathan Woodgate dès son arrivée en Angleterre, le Camerounais a été victime du sort ensuite. L'arrivée de Neil Warnock sur le banc de Boro n'a pas arrangé sa situation et l'espoir de voir le club de D2 le converser s'est amenuisé. Néanmoins, si les Rouge et Blanc parviennent à assurer leur maintien en Championship, il n'est pas exclu qu'ils rouvrent le dossier Harold Moukoudi. En d'autres termes, il est possible que ce dernier retourne en Angleterre. Pour rappel, il est lié à l'AS Saint-Étienne jusqu'en juin 2023 et son coût est évalué à 3,2 M€.