OL : LdC, Gervais Martel croit à un exploit des Lyonnais

Interrogé sur les chances de l’ OL en Ligue des Champions, Gervais Martel s’est montré optimiste, à l’image du président Jean-Michel Aulas.

Gervais Martel voit Lyon remporter la Ligue des Champions

L’OL poursuit sa saison en Ligue des Champions, le 7 août contre la Juventus, pour le compte du 8e de finale retour, décisif pour les deux clubs opposés. L’Olympique Lyonnais avait pris une avance (1-0) lors du match aller disputé le 26 février à Lyon. L’équipe de Jean-Michel Aulas a donc toutes ses cartes en main pour se qualifier pour le ‘’Final 8’’ qui aura lieu à Lisbonne entre le 12 et le 23 août. Comme le président de l’OL, Gervais Martel croit en l’équipe de Rudi Garcia. Invité d’OL Night System ce lundi sur OLTV, l’ancien président du RC Lens a affiché son optimisme pour le club rhodanien en Ligue des Champions. « Ce qui m’a le plus frappé ces dernières semaines, c’est une interview de Jean-Michel Aulas sur la fin de la saison de l’OL. Il y disait : "et pourquoi l’OL ne pourrait pas gagner en Ligue des Champions" », a-t-il rappelé. Gervais Martel avoue qu’il « y croit ». Il est confronté dans son opinion par le fait que le Final 8 (quarts de finale, demi-finales et finale) se dispute sous la formule d’un match sec par étape. « Tout est possible sur un match et ce genre de discours donne confiance à tout un groupe », a-t-il soutenu.

L'OL peut-il finir sa saison en boulet de canon ?

L’Olympique Lyonnais a fini la saison tronquée à la 7e place et n’est pas qualifié, pour le moment, pour aucune Coupe d’Europe en 2020-2021. Cependant, la saison du club de Jean-Michel Aulas n’est pas terminée. S’il remporte la Coupe de la Ligue aux dépens du PSG, il jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Il est également possible que l’OL obtienne son billet pour la Ligue des Champions, à condition qu’il soit le vainqueur du tournoi final au Portugal. Selon Gervais Martel, « ce n’est donc pas encore fini et l’OL pourrait atteindre ses objectifs de manière spectaculaire ».