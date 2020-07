PSG : LdC, Capello voit Paris en difficulté contre Atalanta

Le PSG affrontera l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions, le 12 août à Lisbonne. Le technicien italien Fabio Capello a prévenu le Paris Saint-Germain sur son adversaire.

Fabio Capello, « l’Atalanta mettra le PSG en difficulté »

Le PSG est clairement favori contre Atalanta Bergame, l’un des deux novices de la Ligue des Champions 2019-2020, avec le RB Leipzig. Le club lombard est à sa première participation à la C1 et évidemment sa première qualification en quart de finale. Actuel 4e de Serie A, La Dea est la meilleure attaque avec 87 buts marqués. C’est donc une équipe redoutable offensivement comme Thiago Silva l’a souligné après le tirage au sort. En un match couperet en quart de finale, l’Atalanta Bergame a bien les moyens de mettre le Paris Saint-Germain en difficulté selon Fabio Capello. « Mais l’Atalanta mettra le PSG en difficulté », a-t-il soutenu au micro de Radio Anch’Io (Rai), dans des propos rapportés par Paris Fans. Le coach transalpin justifie son opinion par le fait que le club champion de la Ligue 1 n’a plus joué de match officiel depuis son dernier match contre le Borussia Dortmund, le 13 mars 2020. Il a également indiqué la source de la force de l’équipe entrainée par Gian Piero Gasperini. « L’Atalanta est une équipe composée d’éléments qui connaissent leur valeur, qui sont remontés, et qui portent la volonté de cette ville. Le confinement et la crise sanitaire les ont encore plus soudés, et il y a un grand club derrière », a souligné Fabio Capello.

Le PSG est-il un adversaire facile pour l'Atalanta ?

Fabio Capello a ensuite nuancé son analyse, en notant que « le PSG n’est pas un adversaire facile avec des attaquants techniques qui ont de la qualité dans le un-contre-un ». Pour rappel, l'équipe de Thomas Tuchel a été sacrée championne de Ligue 1 avec 12 points d'avance sur son dauphin l'OM. En Ligue des Champions, elle a terminé en tête de son groupe (A), invaincue (5 victoires et 1 nul), devant le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain a ensuite éliminé le Borussia Dortmund en 8e de finale (1-2 et 2-0).