Inter Milan Mercato : Antonio Conte prêt à claquer la porte

L’Inter Milan n’est pas vraiment convaincant depuis la reprise de la Serie A. Antonio Conte assure qu’il n’hésitera pas à quitter le banc si ses dirigeants ne sont plus satisfaits de lui.

Antonio Conte crache la vérité à ses dirigeants

Nommé sur le banc de l’Inter Milan en début de saison, Antonio Conte avait bien commencé mais la suspension de la saison en raison de la pandémie de Covid-19 a porté un coup à la dynamique des Nerazzurri. Depuis la reprise, les Intéristes sont méconnaissables. D’où des doutes sur la capacité de l’ancien entraîneur de Chelsea à mener à bien le projet du club milanais. Des doutes très modérément appréciés par le technicien italien, agacé par l’impatience de ses dirigeants. « J'ai commencé un projet de trois ans et mon contrat dure trois ans », a-t-il rappelé dans des propos rapportés par Sky Sport Italia. Le coach a ajouté être conscient du « long chemin à parcourir », mais ne pas vouloir « tout gâcher » par précipitation. Si les dirigeants intéristes piaffent d’impatience et « ne sont pas satisfaits du travail que je fais, je n'hésiterai pas à me retirer », a assuré l’ex-sélectionneur de la Squadra Azurra.

L’inter Milan dans le dur depuis la reprise

La raison des tensions entre Antonio Conte et l’Inter Milan se situent au niveau des performances du club depuis la reprise. Les Milanais ont repris les jambes lourdes. Performants en début de saison, les Nerazzurri sont désormais dans le dur. Même si les joueurs d' Antonio Conte sont allés vaincre à Torino (3-1) lundi soir, ils avaient d'abord été battus par Bologne et contraints au match nul par Hellas. En somme, les Intéristes ne sont plus rassurants. Aussi, dans la course au titre de Serie A, l’Inter Milan compte 8 points de retard sur la Juventus Turin, à 6 journées de la fin de la saison…