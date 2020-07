RC Lens : Papin pointe un dysfonctionnement en interne

Jean-Pierre Papin a passé une saison (2007-2008) à la tête du staff technique du Racing Club, en Ligue 1. Il est parti du RC Lens avec une mauvaise image de son vestiaire.

RC Lens : Papin révèle un coup tordu de certains joueurs

Jean-Pierre Papin a dirigé l'encadrement technique du RC Lens durant 9 mois entre le 25 août 2007 et le 27 mai 2008. Son équipe avait été finaliste de la Coupe de la Ligue 2008, mais relégué en Ligue 2 à l'issue de l'exercice. Douze ans après son départ du club nordiste, le technicien de 56 ans n’a pas oublié le complot dont il dit avoir été victime au sein du vestiaire lensois. JPP a confié à Sud Ouest que « le RC Lens est le club dont il rêvait, mais vu ce qu’il a trouvé à l’intérieur, ce fut une catastrophe ». Il a révélé dans le quotidien régional que des joueurs lui avaient mis des bâtons dans les roues. Il s’en veut de ne pas les avoir affrontés. « À un moment tu es dans le dur, tu as des joueurs qui sont en fait là pour t’emmerder et tu t’aperçois que si tu ne prends pas la disposition ultime d’en mettre un dehors, tu es mort », a expliqué Jean-Pierre Papin. En effet, ce dernier reconnait qu’il a mal géré son passage au Racing Club de Lens et au RC Strasbourg. « À Châteauroux, je l’ai fait et je m’en suis sorti. J’aurais dû faire pareil à Lens et à Strasbourg et je n’ai pas osé, en me disant que ce n’était pas à moi de le faire », a regretté le coach.

Difficile reconversion de Jean-Pierre Papin

Jean-Pierre Papin est l'entraineur du club amateur C' Chartres Football (National 2) depuis le 2 juin 2020. Comme au RCL, l’ancienne gloire du football français a fait une seule saison au poste de coach du Racing Club de Strasbourg Alsace (2006-2007) et du LB Châteauroux (2009-2010). À l'évidence, JPP connait une difficile reconversion en tant qu'entraineur. Notons qu'il est par ailleurs consultant sportif.