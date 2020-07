Rachat de l’OM : Samia Ghali, un autre soutien pour Ajroudi ?

Désireux de racheter l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi semble avoir reçu le soutien de Jack Lang. Après l’ancien ministre de la Culture, Samia Ghali pourrait également avoir pris le parti du milliardaire Franco-Tunisien.

Mohamed Ayachi Ajroudi apprécié par Jack Lang

Mohamed Ayachi Ajroudi voudrait racheter l’Olympique de Marseille, mais il suscite la méfiance de plusieurs observateurs en France. En revanche, Jack Lang semble très bien connaître l’ingénieur franco-tunisien. Dans une récente sortie médiatique, le président de l’institut du monde arabe l'a décrit comme « un opposant a l’islam politique » et « un républicain convaincu ». Et les soutiens politiques de l’investisseur se font de plus en plus nombreux. Après Jack Lang, Samia Ghali semble aussi soutenir le bailleur de fonds.

Samia Ghali, une proche du Franco-Tunisien ?

Désormais bien connu du grand public marseillais, Mohamed Ayachi Ajroudi se présente comme celui qui veut racheter l’OM. Il promet un projet « pharaonique » et la signature de stars mondiales comme Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Son objectif, c’est de mettre fin au règne du PSG en France et de replacer l’Olympique de Marseille dans le cercle des plus grands clubs d’Europe. Pour y parvenir, il dit avoir des partenaires qui ont des moyens financiers quasi illimités et un organigramme de personnes compétentes pour élaborer son projet sportif. Dans une récente édition de La Provence, l’organigramme de l’homme d’affaires franco-tunisien avait fuité. On y citait les noms de Mourad Boudjellal (président), de Mehdi (fils d’Ajroudi, pour un rôle encore indéfini) et de Louis Acariès (conseiller). Tout ce beau monde semble avoir reçu le soutien de Samia Ghali, récemment élue 2e adjointe à la mairie de Marseille. En effet, avec la famille Ajroudi et Mourad Boudjellal, la conseillère municipale était présente à l’anniversaire de Louis Acariès, comme ont pu le montrer les photos postées par Mehdi Ajroudi sur les réseaux sociaux lundi soir. Suffisant pour dire que la Mairie de Marseille, qui aura forcément son mot à dire, a déjà pris fait et cause pour l’ingénieur franco-tunisien dans son projet de rachat de l’OM ?