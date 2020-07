OL Mercato : L'OGC Nice fort exigeant pour Wylan Cyprien !

L'OL est intéressé par les services de Wylan Cyprien. Le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat à l’OGC Nice, mais le club azuréen demande un prix jugé trop important pour son transfert.

OL : L'OGC Nice demande entre 10 et 14 M€ pour Cyprien

Après avoir transféré Lucas Tousart au Hertha Berlin, l’OL est en quête d’un milieu défensif pour remplacer ce dernier. Et Wylan Cyprien figure sur la liste des joueurs visés par le club rhodanien. Cependant, la tâche s’annonce difficile sur ce dossier pour le directeur sportif Juninho. Manu Lonjon annonce que l’OGC Nice se montre extrêmement gourmand sur les indemnités de transfert de son joueur. Le Gym exigerait entre 10 et 14 million d’euros, d’après les informations du journaliste. Ce dernier confirme ainsi l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Cyprien. « Les demandes de Nice sont trop importantes selon l’entourage du joueur. Mais oui, l'OL est dessus », a partagé le journaliste avec ses suiveurs sur les différents réseaux sociaux. Non qualifié pour la Ligue des champions 2020-2021, Lyon ne semble pas disposé à sortir 10 M€ pour un joueur en fin de contrat en juin 2021. Wylan Cyprien est un crack de l’équipe de Patrick Vieira. De ce fait, les dirigeants niçois ne font aucun effort pour faciliter son départ. Il a disputé 20 matchs sur 28 en Ligue 1 la saison dernière. Victime d’une blessure musculaire le 30 janvier 2020, il avait été absent lors des 7 journées qui ont précédé l’arrêt du championnat en mars dernier, en raison du COVID-19.

Wylan Cyprien absent du groupe de Patrick Vieira

À un an de la fin de son bail à l’OGC Nice, Wylan Cyprien a plutôt des envies d’ailleurs et le montre par son attitude. Bien que son nom soit présent sur la liste des 26 joueurs convoqués pour le stage d’avant saison à Divonne-les-Bains, il n’avait pas pris part aux matchs amicaux, contre l’OL et l’ASSE, qui ont sanctionné le regroupement des Aiglons dans l’Ain. Le joueur est aussi sur les tablettes du FC Séville, ce qui met les dirigeants niçois en position de force vis-à-vis de l’Olympique Lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas devra se plier aux exigences des aiglons au risque de voir sa cible filer en Espagne.