Stade de Reims mercato : Mathieu Lacour met fin au recrutement

Très actif lors du mercato estival, le Stade de Reims a signé 4 recrues. Suffisant aux yeux de son directeur général qui a décidé de mettre fin au recrutement.

Recrutement estival terminé pour le Stade de Reims

Surprenant 6e de Ligue 1 cette saison, le Stade de Reims voudrait confirmer la saison prochaine et pourrait participer à la prochaine Ligue Europa. Pour accroître leurs chances de faire un bon parcours lors de ces deux compétitions, les Stadistes ont décidé d’enrichir leur effectif en recrutant activement cet été. La date butoir que les dirigeants rémois s’était fixée était le 9 juillet. Une échéance qu’ils ont pu respecter, « on avait à cœur de terminer notre Mercato le 9 juillet, chose que l’on a fait avec l’arrivée de Valon Berisha qui était l’élément qui nous manquait par rapport au milieu de terrain », a expliqué Mathieu Lacour dans l’émission RMC Football Show. L’international kosovar de 27 ans, 4e reçue champenoise, bouclait ainsi le recrutement estival du Stade de Reims. C’est ce qu’a annoncé le directeur général rémois, convaincu qu’avec les 4 recrues estivales plus les renforts de l’hiver dernier, tous les postes ont été doublés. « Dans le sens des arrivées et hormis blessure importante à un poste, nous avons tous les postes doublés. Le mercato est fini. On a fait quatre recrues cet été », a-t-il expliqué avant de rappeler avoir « anticipé en janvier dernier avec l’arrivée de Kaj Serhuis, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, et le petit Al Bilal Touré ». Enfin, Mathieu Lacour « compte aussi sur Arber Zeneli, une autre recrue par anticipation qui s’est blessé en juin 2019 avec la sélection du Kosovo et qui n’avait joué que 10 minutes ».

Axel Disasi et Boulaye Dia toujours sur le départ

Au rayon des départs, le défenseur central Axel Disasi (22 ans) et l'attaquant Boulaye Dia (23 ans) ont toujours un bon de sortie. Mais il n’y a pas de souci à se faire, le départ de ces deux joueurs a déjà été anticipé par le recrutement.