ASSE Mercato : Alexis Guendouz vers une destination surprise

Barré par la forte concurrence à l’ ASSE, Alexis Guendouz prend une destination inattendue, après deux saisons de suite au Pau FC, en National.

ASSE : Alexis Guendouz vers l'USM Alger

Alexis Guendouz a fait son retour à l’ASSE, son club formateur, après deux saisons consécutives, au Pau FC, en prêt. Le gardien de but a contribué à la montée du club des Pyrénées-Atlantiques en Ligue 2, mais n’y est pas resté à l’issue de son contrat. Il n’a également pas sa place à l’AS Saint-Étienne où Jessy Moulin, Stefan Bajic et Stéphane Ruffier sont les trois portiers chez les professionnels. Le club ligérien cherche donc un point de chute au portier de 24 ans. Le média algérien Compétition, relayé par Evect, révèle qu’Alexis Guendouz est proche de rejoindre l'USM Alger. D’après la source, l’ASSE et le club de l’élite algérienne se sont même déjà mis d’accord sur le transfert du natif de Saint-Étienne.

Le coup de pression de Guendouz sur Puel

Alexis Guendouz a signé son premier contrat pro d’une durée d’un an à l'ASSE en mai 2016. Il a ensuite prolongé son bail jusqu’en juin 2020. Juste avant son deuxième prêt au Pau FC, le Franco-Algérien a rempilé d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2021. Chez les Pionniers, le jeune portier a disputé 53 matchs en National en deux saisons. Dès son retour dans le Forez, il a mis un coup de pression sur Claude Puel et son staff. « Je sais qu’ils ont regardé mes matchs et qu’ils m’ont suivi. J’attends de m’entretenir avec eux directement pour savoir s’ils comptent ou pas sur moi pour la saison prochaine », avait déclaré Alexis Guendouz en mai dernier, sur le site Poteaux Carrés.