Toulouse Rodéo : Serge Aurier, témoignage sur son frère tué

Le frère cadet de Serge Aurier a été tué par balle lundi à Toulouse alors qu’il sortait d’un bar. Le président du Toulouse Rodéo FC a témoigné du passage de Christopher Aurier au sein du club de National 3.

Frère de Serge Aurier, le président du Toulouse Rodéo FC lui rend hommage

Serge Aurier et son défunt frère Christopher Aurier ont été formés au RC Lens. Ils avaient intégré La Gaillette en 2006, en provenance du FC Villepinte. Mais le destin des deux frères les a séparés après le Racing Club. Alors que Serge Aurier a franchi des paliers pour devenir un joueur professionnel, son frère cadet n’a pas progressé et est resté dans le monde amateur. Assassiné d’une balle dans la poitrine lundi vers 5 heures du matin, le joueur de 26 ans n’a pas percé dans le football professionnel, alors qu’il était pourtant doué, selon le témoignage du patron du Toulouse Rodéo FC. « On le connaît très bien, c'était un colosse, plus costaud que Serge. Il avait la chance d'être polyvalent, de pouvoir jouer sur tout le flanc gauche et même en pointe », a-t-il confié à L’Équipe. « Christopher Aurier avait un niveau plus élevé que le National 3 », selon Abd El Aziz Kourak. D’après le dirigeant du club toulousain, le frère cadet de Serge Aurier « était un bon vivant qui respectait les règles mises en place, un bon gars, quelqu'un de bien ».

Serge et Christopher Aurier, deux carrières diamétralement opposées

Contrairement à Christopher qui a joué à Rebecq en Belgique, à l'US Chantilly (N3) et au Toulouse Rodéo FC (en 2016-2017 et cette année), Serge Aurier a fait une riche carrière. Après le RC Lens (2009-2012) et le Toulouse FC (2012-2014), l'international ivoirien a joué au PSG entre 2014 et 2017, avant son transfert à Tottenham en août 2017. Cela fait trois saisons qu'il évolue chez les Spurs, et sous les ordres de José Mourinho, depuis novembre 2019.