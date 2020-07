ASSE Mercato : Théo Vermot rejoint l'US Orléans (officiel)

Théo Vermot a quitté l’ ASSE définitivement et s’est engagé avec l’US Orléans. Son arrivée dans le Loiret a été officialisée par le club relégué en National.

L'US Orléans officialise la signature de Théo Vermot

Théo Vermot ne figure plus dans l’effectif de l’ASSE. Il a quitté son club formateur et a signé à l’US Orléans. En fin de contrat à l’AS Saint-Étienne, il s’est engagé librement avec le club dernier de Ligue 2 la saison dernière. Il a paraphé un bail qui va jusqu’en juin 2022. « Théo Vermot a rejoint le club pour cette nouvelle saison. Il s’engage avec le club pour deux saisons. Félicitations et bonne saison », a communiqué l’Union Sportive Orléans Loiret football sur son site internet. Le portier natif de Fréjus a évolué à l’ASSE pendant cinq années. Il avait signé son premier contrat professionnel à 21 ans en août 2018, trois ans après son arrivée au club.

Théo Vermot est parti libre de l'ASSE, après 5 saisons

Arrivé à l'ASSE en 2015, Théo Vermot n’a pas réussi à se faire une place au sein de l’équipe professionnelle. Il a été confronté à la concurrence de Stéphane Ruffier (33 ans) et Jessy Moulin (34 ans). Avec l’éclosion du jeune Stefan Bajic (18 ans), les Verts ont préféré laisser partir le gardien de but de 23 ans à l’issue de son contrat le 30 juin 2020. Contrairement à Alexis Guendouz à qui il reste encore une saison de bail à l’AS Saint-Étienne, Théo Vermot s’attache ainsi à un nouveau club afin de lancer sa carrière.