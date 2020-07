Mercato PSG : Marcus Rashford dans les plans de Tuchel ?

Le PSG a certes levé l’option d’achat de Mauro Icardi, mais le club est en quête de renforts offensifs pour combler le départ d’Edinson Cavani et celui à venir de Choupo-Moting. Marcus Rashford est annoncé comme une cible de Thomas Tuchel.

PSG : Le nom de Marcus Rashford coché par Tuchel

Edinson Cavani est parti libre du PSG à l’issue de son contrat le 30 juin. Choupo-Moting, autre attaquant, est sur le départ. Prolongé jusqu’à fin août 2020, il va quitter le club de la capitale après la Ligue des Champions. Leonardo est du coup en quête de joueurs offensifs pour renforcer l’équipe de Thomas Tuchel dès l’ouverture officielle du mercato international. « Ce n'était pas nécessaire maintenant (de recruter). Je pense qu'on fera ça après la Ligue des Champions, car c'est aussi nécessaire », avait déclaré le technicien allemand, après la victoire du Paris Saint-Germain sur le Havre AC (9-0) en amical. Et Marcus Rashford est d’ailleurs l’un des joueurs ciblés par le coach des Parisiens. The Independent révèle que ce dernier est emballé par le profil de l’attaquant de Manchester United et en a fait une priorité cet été. D’après les indiscrétions du média britannique relayées par Paris Fans, Thomas Tuchel est séduit par la polyvalence de l’international anglais. « Cette polyvalence est particulièrement précieuse pour l’entraineur du PSG en raison de la variété qu’il aime dans les attaques de son équipe », a indiqué la source.

Manchester United réclame 110 M€ pour Marcus Rashford

Marcus Rashford est certes apprécié de l’Allemand, mais son transfert de Manchester United s’annonce compliqué. Non seulement les Red Devils n’ont pas du tout l’intention de se séparer de leur meilleur buteur, mais le prix fixé par les Mancuniens, soit plus de 110 M€ d’après le quotidien, devrait refroidir Leonardo. Surtout que le PSG a déjà déboursé près de 70 M€ pour le transfert de Mauro Icardi cet été. Marcus Rashford est sous contrat jusqu'en juin 2023 et sa valeur est de 64 M€ selon Transfermarkt.