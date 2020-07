RC Lens : AC Ajaccio, Arial Mendy fait échouer son transfert

Le transfert d’Arial Mendy du RC Lensà l’AC Ajaccio a échoué par la faute du défenseur sénégalais, selon les informations de L’Équipe. Le club promu en Ligue 1 a donc pris une décision concernant le joueur.

RC Lens : Arial Mendy refuse de rejoindre l'AC Ajaccio

Le RC Lens et l’AC Ajaccio avaient trouvé un accord pour le transfert de Arial Mendy. Ce dernier semblait d’accord pour rejoindre le club de Ligue 2 où un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option l’attend en Corse. Finalement, l’arrière gauche est revenu sur sa décision. Si l’on en croit les indiscrétions du quotidien sportif, il « a fait machine arrière » et ne veut plus quitter le Racing Club. Selon ses explications, il veut s’imposer au sein de l’équipe de Franck Haise, alors que ce dernier ne compte pas sur lui. Pour preuve, le RC Lens a recruté l'Argentin Facundo Medina, en plus du titulaire au poste, Massadio Haïdara. Lors de la deuxième moitié de la saison écourtée, Arial Mendy avait été prêté à l’US Orléans. Suite à ce revirement de situation, le RC Lens a pris la décision de se passer du joueur de 25 ans dans son groupe professionnel. D’après le média, Arial Mendy « se serait vu signifier très récemment qu'il allait être écarté du groupe professionnel à compter de ce mardi ».

Arial Mendy jusqu'au bout de son contrat au RC Lens ?

Recruté à Diambars (Sénégal) lors du mercato estival 2018, le natif du Sénégal a signé son premier contrat pro avec le club du Pas-de-Calais. Il n’a plus qu’un an de contrat au Racing Club et semble vouloir aller au bout afin de filer librement le 30 juin 2021. En deux ans, Arial Mendy a disputé 28 matchs avec les Sang et Or, toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue 2 la saison dernière.