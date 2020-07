ASSE : Rémy Cabella réagit à la mise à pied de Ruffier

Mis à pied par l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier risque de terminer sa longue aventure stéphanoise en mauvais termes. Rémy Cabella, ancien joueur de l'ASSE, s'est exprimé sur le sujet.

Du respect sur le nom de Stéphane Ruffier

Stéphane Ruffier, qui vient de boucler une neuvième saison dans le Forez et plus de 380 matchs dans les cages de l'ASSE, voit sa situation s'empirer. Après avoir été écarté du groupe professionnel en fin de saison dernière, puis rétrogradé à la deuxième place dans la hiérarchie des gardiens par Claude Puel pour la saison 2020/2021, Stéphane Ruffier vient d'être mis à pied par le club stéphanois, qui pourrait ainsi économiser son salaire de 2,8 M€ annuel. Joueur de l'ASSE lors des saisons 2017/2018 et 2018/2019, Rémy Cabella a réagi à cette situation sur son compte Twitter. "N'oubliez jamais tout ce que Stéphane Ruffier a fait pour Sainté ! Heureusement qu'il a été présent toutes ces années. Respect à lui", a écrit le champion de France 2012.

Rémy Cabella de retour de blessure et buteur

Rémy Cabella a quitté l'ASSE l'an passé pour rejoindre le FK Krasnodar, dans le championnat de Russie. Prêté chez les Verts par l'OM puis acheté la saison suivante, l'international français (4 sélections) a disputé 64 matchs pour 18 buts avec le club de la Loire. Blessé aux ligaments croisés en tout début de saison, l'ancien montpelliérain est revenu sur les terrains à la reprise du championnat, 10 mois après sa blessure. Il s'est illustré avant-hier en inscrivant son premier but à domicile d'une panenka, contre l'Oural Iekaterinbourg.