Serie A : l'Atalanta Bergame répond clairement au PSG

Prochain adversaire du PSG en quarts de finale de Ligue des Champions, l'Atalanta n'a fait qu'une bouchée de Brescia dans le derby lombard. Une véritable réponse du club italien au Paris Saint-Germain avant leur choc.

L'Atalanta déroule dans le derby contre Brescia

En ouverture de la 33e journée de Serie A, l'Atalanta Bergame a offert un véritable spectacle dont il en a maintenant l'habitude, en écrasant Brescia 6 buts à 2 dans le derby lombard. En attendant les autres résultats, les Bergamasques reviennent à 6 points de la Juventus et s'emparent de la deuxième place. Ce match animé démarrait sur les chapeaux de roues puisque Torregrossa (Brescia) répondait à l'ouverture de score précoce de l'ancien Monégasque Mario Pasalic après huit minutes de jeu. Puis, en cinq minutes, l'Atalanta a complètement fait craquer son rival en inscrivant trois nouveaux magnifiques buts avant la demi-heure de jeu par le Néerlandais Marten de Roon, l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi et le Colombien Duvan Zapata. Au retour des vestiaires, Pasalic a signé un doublé, puis un triplé quelques secondes plus tard. Le but de Spalek en fin de match n'a rendu l'addition que moins salée.

6 matchs avec au moins 5 buts marqués en 2019/2020

Si le PSG doit se concentrer sur une multitude d'aspects pour battre cette équipe de l'Atalanta, le premier est complexe : contrer cette attaque fulgurante que rien n'arrête. En 33 journées, les joueurs de Gian Piero Gasperini ont inscrit la kyrielle de 93 buts, une première depuis près de 70 ans. L'AC Milan avait inscrit 101 buts à ce stade de la compétition en 1950/1951. Parmi les adversaires les plus violemment écorchés, l'Udinese a encaissé un difficile 7-1, l'AC Milan et Parme ont concédé un revers 5-0, le Torino a encaissé 7 buts sans en marquer, Lecce a perdu sur le score de 7-2 et donc, Brescia s'est lourdement incliné 6-2. En un mot, impressionnant. La réponse est ainsi donnée au PSG qui se réjouissait d'avoir passé 0-9 au Havre.