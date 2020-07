ASSE Mercato : Un gardien de but du club sur le départ !

L’ASSE, présentement engagée dans une démarche de dégraissage de son effectif, va laisser filer un de ses gardiens de but. Claude Puel ne compte pas sur ce dernier qui a même déjà trouvé un point de chute en Algérie.

L'ASSE devrait dégraisser dans ses buts

Alexis Guendouz est un nom peu connu du côté de l'AS Saint-Étienne. Il est pourtant à 24 ans un gardien de but stéphanois depuis le 1er juillet 2017. Formé au club, il avait signé son premier contrat pro. Mais difficile de se faire une place dans des buts gardés à l’époque par l’excellent Stéphane Ruffier et son second Jessy Moulin. Forcement, Alexis Guendouz a plus fait ses preuves au sein de la réserve du club stéphanois d’où il avait rejoint le FC Pau en prêt, en 2018, pour 2 saisons. Mais à son retour à l’AS Saint-Étienne, le passage est toujours aussi bouché, ce qui explique qu’il n’a jamais été aligné par Claude Puel ni par ses prédécesseurs.

Alexis Guendouz attendu à Alger ?

Pour se relancer, Alexis Guendouz va changer de club et même de pays. Il est espéré du côté de l’USM Alger avec qui il aurait déjà signé un contrat. L’arrivée du portier de 24 ans est attente d’officialisation alors qu’il est encore lié à l’ASSE jusqu’en juin 2021. Tout laisse donc penser que les dirigeants stéphanois ont accepté de le laisser partir prendre sa chance en Algérie. Là-bas, il devrait remplacer Mohamed-Lamine Zemmaouche. Le gardien de but international algérien de 35 ans devrait quitter le club où il évolue depuis 2011. Peu d’information cependant sur les détails de ce transfert du gardien de l’ASSE. Alexis Guendouz était estimé à 150K€ de valeur marchande sur Transfertmarkt.