PSG, rouscaille au Paris Saint-Germain pour de l’argent

Le PSG est confronté à un problème d'argent. Le Paris Saint-Germain n'a pas encore honoré des engagements pris vis-à-vis de ses supporters après l'annulation des matchs à cause de la pandémie de coronavirus.

PSG - Supports, c'est quoi le problème ?

Des groupes de supporters montrent des signes de mécontentement contre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Il n'aurait pas tenu certains engagements pris après l'interruption des compétitions Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue. En effet, un accord avait été négocié au mois de mars entre le Paris Saint-Germain et les groupes de supporters. Le club devait rembourser les billets pour les matchs restants de Ligue 1 sous la forme d'avoir. Il faut noter que la L1 a été définitivement arrêtée. En ce qui concerne les matchs de Coupes restant contre l' ASSE et l'OL, l'argent des tickets devait être restitué aux fans. Problème, ces derniers n'auraient toujours pas reçu leur argent, ce qui provoque des mécontentements dans les rangs des supporters du PSG.

Difficile la crise du coronavirus ?

À l'Olympique de Marseille qui avait adopté la même solution, les remboursements en forme d'avoir ont été envoyés aux fans. Le Paris Saint-Germain, pourtant réputé pour sa solidité financière, les choses trainent et cela n'est pas du goût des fans. L'arrêt des compétitions et la crise financière qui a suivi avaient obligé la quasi-totalité des clubs de football à négocier des accords pour la réduction des salaires de leurs joueurs. Ainsi, le Real Madrid a pu faire quelques économies tout comme Manchester City, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Au PSG, Thiago Silva et les autres stars Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas accepté de faire cet effort. Le club avait déjà activé un plan de chômage partiel qui lui a permis de faire quelques économies. Mais l'effort supplémentaire demandé aux joueurs n'a pas été fait.

Paris en Ligue des Champions

Pour la préparation de ses matchs de Ligue des Champions, le PSG prévoit de jouer quelques matchs amicaux. Il va aussi disputer des rencontres de finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue, ce qui va permettre à ses joueurs d'être en jambe avant d'affronter l'Atalanta Bergame.