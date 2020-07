PSG Mercato: Barça, Todibo vers Paris pour 25 millions d'euros

Jean-Clair Todibo pourrait réchauffer le mercato du PSG. Leonardo se serait positionné sur le transfert de ce joueur estimé à 25 millions d'euros par le Barça. Et selon SER Catalunya, une issue rapide pourrait être trouvée sur ce dossier.

PSG Mercato, Jean-Clair Todibo pour remplacer Thiago Silva ?

Cible de l'OM qui n'a pas les moyens financiers de se l'offrir, Jean-Clair Todibo (20 ans) pourrait rejoindre le rival le Paris Saint-Germain. L'ancien joueur de Toulouse FC plait au directeur sportif brésilien Leonardo, lequel aurait récemment réactivé sa piste. Il faut dire que les grands clubs en pincent facilement pour cette pépite puisque le Real Madrid avait déjà noté son nom sur ses tablettes avant sa signature au FC Barcelone. Prêté ensuite à Schalke 04 par le FC Barcelone, le défenseur central guyanais pourrait ne pas jouer pour le club catalan la nouvelle saison.

Transfert PSG, Leonardo va-t-il boucler Todibo ?

En effet, Thiago Silva, qui était en fin de contrat avec le PSG, a prolongé son bail pour 2 mois. Cette opération lui permet tout juste de jouer les matchs restants de Ligue des Champions, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Son départ du club pourrait ensuite intervenir après la C1, même s'il garde espoir de bénéficier d'un nouveau contrat pour sa loyauté envers le club. Leonardo ne semble pourtant pas voir les choses sous cet angle puisqu'il travaille toujours à la trouvaille d'un plan B. Il piste donc les belles pépites de clubs européens. Il a repéré Jean-Clair Todibo, prêté à Schalke avec qui il a joué 10 matchs cette saison. Le défenseur français est estimé à 25 millions d'euros et les Catalans voudraient le laisser partir à la fin de la saison pour lui permettre de glaner plus de temps de jeu. Cette vente permettrait surtout de faire entrer de l'argent dans les caisses du club espagnol. À noter que le joueur avait été recruté pour 1 million d'euros, ce qui assurerait une belle plus-value aux Catalans.