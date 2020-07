PSG : Célébration, Clasico, Parc des Princes, Icardi se confie !

Définitivement transféré au PSG en provenance de l'Inter, Mauro Icardi a livré ses secrets. De sa célébration à son doublé contre l'OM, l'Argentin s'est confié.

Un premier Classique inoubliable pour Mauro Icardi

Il n'était Parisien que depuis quelques mois, lorsque Mauro Icardi fut aligné d'entrée de jeu pour le Classique contre l'OM, le 27 octobre. Déjà pliée à la mi-temps avec un score de 4-0, cette rencontre particulière avait été marquée par un doublé réussi par l'ancien attaquant de l'Inter en quelques minutes, permettant au PSG de mener 2-0 avant la demi-heure de jeu. "Marquer deux buts lors du premier classique a été une émotion unique parce que j’aime jouer ces matchs-là. Les Classiques sont les matchs les plus beaux et les plus importants du championnat et j’ai déjà vécu d’autres classiques. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier Classique en France étaient passionnants", a reconnu le numéro 18 sur le site du PSG, dont l'attention avait été retenue par le public "très impressionnant" du Parc des Princes lors de sa première sortie avec le champion en titre.

Une célébration qui suit Mauro Icardi depuis ses débuts

La tête face au public, les mains derrière les oreilles, telle est la manière de célébrer les buts de l'ancien joueur de la Sampdoria de Gênes. Celui-ci explique que c'est d'ailleurs à la Samp' qu'il a étraîné ce geste, en marquant son premier but en professionnel. "C'est la célébration que j'ai faite lorsque j’ai marqué mon premier but en tant que professionnel. C'est le premier geste que j’ai eu, pour écouter les supporters. C'est pour ça", a détaillé l'attaquant auteur de 11 buts en 33 matchs avec le club génois en 2012/2013, puis de 124 réalisations en 219 rencontres avec l'Inter de 2013 à 2019, et enfin de 20 buts en 31 apparitions avec le PSG.