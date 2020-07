RC Lens : Les recrues présentées ce mercredi à la presse

Très actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, le RC Lens va présenter ses six premières acquisitions à la presse, ce mercredi.

Les six nouvelles recrues du RC Lens présentées cet après-midi

Après l'entraînement quotidien, une partie de l'effectif lensois ne regagnera pas immédiatement son domicile. En effet, le club va présenter ses six nouvelles recrues à l'occasion d'une conférence de presse. Selon le site Lensois.com, elle débutera après l'entraînement dont la fin est prévue aux alentours de 17h. Les six joueurs en question sont Facundo Medina, ancien joueur du CA Talleres (Argentine), Wuilker Farinez, gardien international vénézuélien prêté par les Millonarios (Colombie), Loïc Badé (Le Havre), Gaël Kakuta (Amiens SC), Ignatius Ganago (OGC Nice) et Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld). Corentin Jean, définitivement acheté par les Sang et Or, ne sera pas de la partie.

L'arrivée d'un buteur pour boucler le mercato ?

Malgré la signature de l'attaquant Ignatius Ganago, le Racing Club chercherait à faire venir un autre buteur. Les dirigeants lensois auraient coché le nom d'Enzo Crivelli, en passe de devenir champion de Turquie avec l'Istanbul Basaksehir et de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un choix qui pourrait s'avérer sportivement surprenant puisque l'attaquant de 25 ans est donc en pleine réussite collective, mais aussi individuelle, comme le montrent ses 11 buts en 28 matchs de Süper Lig. Il ne connaissait pas la même réussite en France, preuve en est avec ses 23 buts en 125 matchs de Ligue 1 (2014-2019).