Rachat de l’OM : Samia Ghali, « Nous avons parlé de l'OM »

Samia Ghali était présente à l’anniversaire de Louis Acariès, un proche de Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat de l’OM. L’adjointe de Michèle Rubirola, nouvelle maire de Marseille, avoue que le projet de rachat de l’Olympique de Marseille n’a pas pu être évité par les invités.

Anniversaire de Louis Acariès : Samia Ghali donne la raison de sa présence

Après avoir été censeur de l’Olympique de Marseille de 2004 à 2008 sous Robert Louis-Dreyfus et Pape Diouf, Louis Acariès est désormais annoncé parmi les proches de Mohamed Ayachi Ajroudi, porteur d’un projet « pharaonique » de rachat de l’OM. Lundi dernier, l’ancien responsable phocéen a organisé son anniversaire. Mohamed Ayachi Ajroudi et sa famille, Mourad Boudjellal, Jean-Paul Belmondo et de nombreuses autres personnalités étaient présentes. Mais c’est la présence de Samia Ghali qui suscite le plus de questions. Deuxième adjointe de Michèle Rubirola, nouvelle maire de Marseille, Samia Ghali est désormais une femme qui compte pour la municipalité. Et la mairie de Marseille peut jouer un rôle important pour la rachat de l’OM. La présence de Samia Ghali dans l’entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi signifie-t-elle que la mairie soutient son projet ? « J'étais là à titre privé, ce sont mes amis », a répondu l’illustre femme dans les colonnes de La Provence. Mais elle n’a pas manqué d’avouer que les convives ont « évidemment un peu parlé de l'OM ».

Quelle réponse de Frank McCourt

Samia Ghali et ses amis ont donc évoqué le rachat de l’OM. Frank McCourt le sait désormais. Reste que le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a pas eu besoin d’attendre que la nouvelle responsable municipale parle du rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi et son clan pour lâcher sa réponse : l’OM n’est pas à vendre.