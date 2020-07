Bordeaux Mercato : Crise Sousa-Longuépée, Gasset avance

Après avoir publiquement annoncé son désir de quitter le banc bordelais cet été, Paulo Sousa est toujours présent. Cependant, les recruteurs des Girondins de Bordeaux voudraient remplacer le technicien portugais pas Jean-Louis Gasset.

Paulo Sousa et Frédéric Longuépée se regardent en chiens de faïence

Probablement déçu de la situation financière et sportive des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa n’a pas caché qu’il quitterait le banc à la faveur de ce mercato estival. Mais le coach lusitanien n’a pas encore mis son intention à exécution. Selon L’Equipe, le tacticien girondin a décidé de rester si Frédéric Longuépée démissionne de la présidence du club au scapulaire. Or, le président bordelais n’aurait pas l’intention de démissionner, loin de là. Le dirigeant souhaiterait même que ce soit l’entraîneur qui démissionne. On comprend aisément que cette option serait mieux pour les dirigeants bordelais qui n’auraient alors pas à payer d’indemnités de licenciement. Les deux hommes sont alors dans une situation où ils se guettent mutuellement…

Jean-Louis Gasset favori pour la succession de Paulo Sousa ?

Pendant ce temps, les recruteurs des Girondins de Bordeaux ne restent pas les bras croisés. Pour ne pas être pris de court en cas de départ de Paulo Sousa, ils auraient multiplié les pistes. Après avoir sondé Rémi Garde, Luka Elsner et Bernard Blaquart, les recruteurs girondins auraient décidé de jeter leur dévolu sur Jean-Louis Gasset. Un intérêt qui ne semble pas déplaire à l’ancien entraîneur de l’ASSE. D’ailleurs, Jean-Louis Gasset aurait déjà commencé à préparer son futur staff, où 2 anciens de l’AS Saint-Etienne sont cités, à savoir Ghislain Printant (qui étaient son adjoint sur la banc stéphanois) et Eric Blondel, ex-manager général de la formation du Forez.