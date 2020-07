Valence Mercato : Grand ménage, 5 Français sur le départ ?

Le Valence CF s'apprête à faire un grand ménage dans son effectif, à l'issue d'une saison décevante où le club a connu de nombreux bouleversements.

Dégraissage et départ des cadres du Valence CF ?

Malgré le parcours honorable en Ligue des Champions, Valence, neuvième de Liga à deux journées de la fin du championnat, ne devrait pas disputer de compétition européenne la saison prochaine. Alors que le club se trouve actuellement sans directeur général, ni directeur sportif, ni entraîneur confirmé pour 2020/2021, il préparerait un grand dégraissage de son effectif, à en croire la Cadena Cope. Parmi eux, le capitaine Dani Parejo, auteur de 65 buts en 383 matchs depuis 2011, serait en instance de départ, au même titre que l'attaquant Rodrigo Moreno, 59 buts en 222 matchs depuis son arrivée en 2014.

Les 5 Français poussés vers la sortie ?

Ce grand coup de balai que veulent passer les dirigeants valencians, inclut les cinq joueurs français de l'effectif. En Espagne depuis l'été dernier seulement, Eliaquim Mangala ne serait plus dans les plans du club. Depuis leur arrivée en 2018, Kevin Gameiro, Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby, et Geoffrey Kondogbia, ont respectivement pris part à 92, 88, 65 et 60 matchs du VCF, et ne seront pas conservés. Le dernier cité aurait d'ailleurs des vues en France, où l'OGC Nice est intéressé, d'après beIN Sports. Les dirigeants des Ches auraient déjà fait savoir aux agents des joueurs qu'ils ne comptaient pas sur leurs clients.