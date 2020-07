PSG Mercato : Importante annonce pour le titi Kalimuendo

Au moment où nombre de titis quittent le PSG, Arnaud Kalimuendo s’inscrit dans la durée avec le club de la capitale. Assurance vient d’être donnée par un proche du jeune attaquant parisien.

Arnaud Kalimuendo loin de la sortie au PSG

Arnaud Kalimuendo ne compte pas emboiter le pas à certains de ses coéquipiers du PSG. Contrairement à d’autres titis du club, le joueur de 18 ans croit en ses chances de s’imposer avec le Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2022, le jeune avant-centre compte encore rallonger son bail avec son club formateur. Les discussions ont même déjà été entamées comme l’a fait savoir Arthur, le père d’Arnaud Kalimuendo. « Il y a des détails à régler, mais il n’y a pas de souci sur ce point, on va avancer avec le club. (…) Nous, notre logique, c’est qu’Arnaud a le potentiel pour rester longtemps à Paris, s’imposer dans son club formateur et y faire carrière », a-t-il expliqué au Parisien.

Une opportunité pour Kalimuendo cette saison ?

Arnaud Kalimuendo sort d’une saison exceptionnelle autant avec les jeunes du PSG que ceux de sa catégorie en sélection. Le natif de Suresnes compte 30 buts en 25 matches officiels. Avec de pareilles statistiques, le jeune attaquant a frappé dans l’œil de Thomas Tuchel. Le coach de l’équipe première du Paris Saint-Germain l’a d’ailleurs aligné lors du match amical remporté (9-0) dimanche contre Le Havre. Rencontre durant laquelle le titi a saisi sa chance en inscrivant le 8e but de Paris, son premier chez les professionnels. Avec les départs de Cavani et Choupo-Moting, Kalimuendo devrait avoir plus de temps de jeu la saison prochaine.