ASSE : Mise à pied de Ruffier, précision de la direction

L’Équipe a annoncé mardi que Stéphane Ruffier a été mis à pied par l'ASSE à cause de son retard à l'entraînement de vendredi dernier. Ce mercredi, l’information est démentie par la direction de l’AS Saint-Étienne sur Infosport.

Ruffier pas encore mis à pied, selon la direction de l'ASSE

Stéphane Ruffier a été suspendu par l’ASSE à titre conservatoire depuis lundi, selon le quotidien sportif. Le gardien de but a été informé, via une lettre remise « en mains propres, lui signifiant sa mise à pied à titre conservatoire », d’après la source. Cette dernière ajoute cependant qu’il s’est entrainé mardi, en attendant d'être reçu par les dirigeants de l’AS Saint-Étienne le 22 juillet. Une information niée par les responsables du club ligérien. « Jointe, ce mercredi matin, la direction de l'ASSE dément la mise à pied de son gardien Stéphane Ruffier », a déclaré la chaîne d’informations sportives, tout en précisant que « la procédure » contre le portier de 33 ans « n’est pas encore engagée ». Il faut indiquer que Sainté n’a pas encore communiqué officiellement sur cette affaire.

Stéphane Ruffier écarté depuis février par Claude Puel

Stéphane Ruffier a été envoyé sur le banc de touche de l'ASSE par Claude Puel en février 2020, au profit de Jessy Moulin. Avant le début de la saison prochaine, l’entraineur et manager général des Verts a prévenu le natif de Bayonne qu’il ne sera pas le gardien de but titulaire. Même lors des deux matchs amicaux de préparation disputés contre Rumilly (4-1) et l’OCG Nice (4-1), il n’a pas joué la moindre minute. Dans cette situation difficile pour le portier des Stéphanois, son entraineur Fabrice Grange a quitté l’AS Saint-Étienne en juin dernier.