Stade de Reims : Valon Berisha, première décision de Guion

Recruté le 9 juillet dernier, Valon Berisha est déjà reparti de Reims. L’entraîneur David Guion a donné un congé au nouveau milieu de terrain du Stade de Reims.

Valon Berisha déjà en congés

Le Stade de Reims a bouclé son recrutement estival par la signature de Valon Berisha le 9 juillet dernier, date butoir de la première partie du mercato estival. Mais le milieu de terrain kosovar de 27 ans n’est pas parmi ses nouveaux coéquipiers présents au stage du Touquet (Pas-de-Calais). Selon L’Union, dès après son officialisation, l’ancien joueur de la Lazio Rome a été autorisé à partir en vacances. L'ex-joueur du RB Salzbourg ne reviendra que le 27 juillet, après le stage du Stade de Reims.

Les raisons du départ en congés du Kosovar

Cette décision a été prise par l’entraîneur David Guion en raison de la longue saison 2019-2020 de Valon Berisha à Düsseldorf, où il a évolué en prêt. En effet, après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19, la Bundesliga a repris pour ne finir que récemment. Le coach des Campenois a donc jugé plus sage de donner des congés à sa 4e et dernière recrue estivale afin de lui permettre de retrouver sa fraîcheur physique à son retour le 27 juillet. Pour sa préparation estivale, le club champenois a déjà joué contre l'ESTAC (3-1) la semaine dernière et affrontera le FC Rouen (National 2) ce mercredi à 17h au stade Gérard Houillier du Touquet. Enfin, les Rémois joueront leur premier match de la saison 2020-2021 le week-end du 22-23 août sur la pelouse de l'AS Monaco.