OL Mercato : Inter, Diego Godin répond à l’intérêt lyonnais

Intérêt de l'OL, Diego Godin a fait le point sur son avenir à l'Inter Milan. Il ne pense pas pouvoir quitter le club lombard cet été, au bout d'une saison, alors qu'il n'a pas encore réussi son intégration.

OL : Diego Godin « veut rester à l’Inter et réaliser des choses importantes »

L’OL cherche un défenseur central cet été. Le nom de Diego Godin, en plus de celui de Mamadou Sakho ou encore Samuel Gigot, est associé au club. Interrogé par Sky Sports sur son avenir, l’arrière de l’Inter Milan a lâché sa réponse à l’Olympique Lyonnais. « Je suis venu à Milan pour faire quelque chose d’important, pour aider l’équipe en dehors comme sur le terrain », a-t-il déclaré. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’est pourtant pas un titulaire indiscutable chez les Nerazzurri. Cette saison (encore en cours), il a joué 19 matchs en Serie A et a été titularisé 15 fois. Malgré tout, il n’est pas question pour Diego Godin d’aller voir ailleurs. Il a fait savoir qu’il « veut rester à l’Inter et réaliser des choses importantes ». Une réponse claire à l’OL qui serait bien inspiré en se concentrant sur d’autres pistes, dont celle menant vers Mamadou Sakho de Crystal Palace.

Diego Godin, c'est un gros salaire de 5,5 M€ par an

Notons que Diego Godin (34 ans) a débarqué librement à l’Inter Milan l’été 2019. Il y est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Selon l’estimation de Transfermarkt, la valeur de l'Uruguayen sur le marché est de 8 M€. Son salaire annuel est estimé à 5,5 M€. Un revenu colossal qui n'existe pas au sein de l'équipe de l’Olympique Lyonnais pour l'instant.