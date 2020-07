Stade Rennais Mercato : Les planètes s’alignent pour Salisu !

Mohammed Salisu, la cible du Stade Rennais FC, est encore plus proche de la Bretagne. Le SRFC, fortement concurrencé par Southampton sur ce transfert, a pris une avance considérable qui devrait se concrétiser par l'arrivée du joueur de 21 ans ce mercato estival.

Le Stade Rennais - Mohammed Salisu, bientôt le contrat

Mohammed Salisu s'est très tôt montré réceptif à l'intérêt du Stade Rennais pour ses services. Les dirigeants de la Real Valladolid ont fixé la barre pour son transfert à 12 millions d'euros de sa clause libératoire, ce qui avait un peu fait traîner les négociations. Mais ces derniers jours, le Stade Rennais s'est décidé à payer le prix pour le transfert ghanéen. Problème, Southampton qui s'est invité sur ce dossier a pris la même décision, instillant le doute dans l'esprit du joueur. Mohammed Salisu a ensuite évalué les opportunités que lui offre chaque club. Les Rouge et Noir ont rapidement pris l'avance sur leurs concurrents anglais qui n'ont pas les mêmes atouts. Il faut noter que le SRFC jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui offrira plus de visibilité au Black Stars du Ghana. Le club brétillien est également membre du top 5 français ces dernières années et cela compte.

Southampton perd la bataille pour le défenseur central

Le fait que Southampton soit un club anglais semblait lui donner un certain avantage aux yeux du joueur. Mais après les conseils de John Mensah, confirmés par Asamoah Gyan, un autre ancien joueur passé par Rennes, Mohammed Salisu a cessé de s'inquiéter pour son intégration en France. Le doute sur la barrière de la langue est tombé et cela le rapproche davantage du Stade Rennais. Sa venue au club, avec qui il a déjà trouvé un accord, n'est donc plus qu'une question de temps et cela est confirmé par une difficulté supplémentaire du principal challenger des Rouge et Noir. En effet, Southampton aura du mal à régler la question du permis de travail du ghanéen en Angleterre. Le joueur ne rempli pas les conditions pour bénéficier d'un tel document, ce qui arrange une fois de plus les affaires du SRFC.

Nabil Jellit confirme la bonne nouvelle pour le club breton

Le journaliste Nabil Jellit assure également la pole position des bretons sur le dossier du joueur de 21 ans. "... Seul hic pour les Anglais, il y a un motif d'inquiétude sur le Work permit à court terme pour le Ghanéen. Toutes les conditions pré-requises ne sont pas réunies."

Entre Rennes et Southampton, le clan Salisu fait monter les enchères. 2 clubs sont ok pour payer la clause de 12 M€. Seul hic pour les Anglais, il y a un motif d'inquiétude sur le Work permit à court terme pour le Ghanéen. Toutes les conditions pré-requises ne sont pas réunies. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 14, 2020