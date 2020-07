Angers SCO Mercato : Santamaria justifie son transfert avorté

Pourtant annoncé sur le départ, Baptiste Santamaria est toujours au Angers SCO à l’issue du premier mercato estival en France. Le milieu de terrain explique pourquoi il n’est plus parti du Sporting Club de l’Ouest.

Angers SCO : Baptiste Santamaria a accepté de rester pour le club

Baptiste Santamaria est un pilier de l’équipe d’Angers SCO, en témoignent ses 28 apparitions en Ligue 1 en autant de journées disputées, lors de la saison tronquée. Le milieu défensif a même été titulaire 28 fois et a joué entièrement 27 des 28 matchs de championnat. Il n’y a aucun doute, il s’agit d’un crack de l’équipe de Stéphane Moulin. Malgré cela, le joueur de 25 ans était proche d’un départ, et ce ne sont pas les prétendants qui ont manqué. Cependant, il a finalement décidé de poursuivre l’aventure au Angers SCO. Baptiste Santamaria évoque « une marque de confiance » du club qui « voulait absolument qu’il reste ». « Ils (les dirigeants, ndlr) voulaient me garder encore une saison, j’ai dit OK, encore une », a-t-il justifié dans Onze Mondial. Le natif de Saint-Doulchard estime qu’il « aurait pu mal vivre son transfert avorté, mais il a décidé de ne pas faire la tête, car ça n’aurait servi à rien ». Ce qui compte désormais pour Baptiste Santamaria, c’est « de continuer sa progression et de voir plus haut » avec Angers SCO où « le public l’aime bien ». Et l’ancien joueur du Tours FC de banaliser son départ raté, « ce n’est pas une punition de rester un an de plus », a-t-il soufflé.

Plusieurs clubs intéressés par ses services

Pour revenir aux clubs intéressés par les services de Baptiste Santamaria, ce sont : l’OGC Nice en Ligue 1, la Fiorentina, le SSC Naples, Villarreal et le FC Séville à l’étranger. Des clubs qui étaient prêts à sortir le chéquier pour le milieu de terrain. Pour rappel, ce dernier a rejoint le club angevin en juin 2016 et est sous contrat jusqu'en juin 2022.