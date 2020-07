Rachat de l’OM : Mourad Boudjellal répond à Thibaud Vezirian

Très critique au sujet du projet de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi, Thibaud Vezirian multiplie les posts pour pointer le manque de sérieux de l’affaire. Mourad Boudjellal a décidé de mettre fin aux interventions du journaliste.

Thibaud Vezirian, grand adversaire de Mohamed Ayachi Ajroudi ?

Mohamed Ayachi Ajroudi déclare vouloir racheter l’Olympique de Marseille et assure avoir les moyens d’en refaire l’une des plus grosses écuries d’Europe. Il promet de signer Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane en cas de rachat de l’OM. De quoi faire rêver les supporters marseillais, frustrés par la domination sans partage du PSG depuis l’arrivée des Qataris. Mais pour Thibaud Vezirian, Mohamed Ayachi Ajroudi est un homme qui vend du rêve aux supporters. Sur les réseaux sociaux, le journaliste invite alors les fans olympiens à « se méfier de cette campagne de déstabilisation totalement orientée mais rondement menée, avec des montages mélangeant vraies et fausses vieilleries, provenant de gens qui insultent leurs propres joueurs à chaque match ».

Mourad Boudjellal amusé par le journaliste

Il n’en fallait pas plus pour agacer Mourad Boudjellal, premier homme à avoir annoncé que le milliardaire franco-tunisien désirait racheter l’Olympique de Marseille. Dans un post, celui qui est annoncé comme le futur président en cas de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi a trouvé « amusant de voir Vezirian parler de campagne de déstabilisation… » Mourad Boudjellal a même fait remarquer que le projet Arjoudi était le « fonds de commerce depuis 15 jours… » de Thibaud Vezirian. De quoi motiver ce dernier à changer de fonds de commerce ?