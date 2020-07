Vente de l'OM : Mohamed Ajroudi se sent proche du but

La vente de l'OM pourrait bien se faire prochainement, de l'avis de Mohamed Ajroudi. L'homme d'affaires franco-tunisien, qui veut racheter l’Olympique de Marseille à Frank McCourt, s'est montré très optimiste pour la suite de l'opération.

Vente de l'OM, Mohamed Ajroudi a déjà engagé des frais

Le bras droit de Mourad Boudjellal, le milliardaire Mohamed Ajroudi, a déjà engagé des frais pour le rachat de l'OM. Il s'est ouvert au quotidien L'Équipe, sur l'avancement de son projet de rachat de l'Olympique de Marseille. Même s'il est dit que Frank McCourt ne veut pas vendre, Mohamed Ayachi Ajroudi reste confiant pour sa prochaine prise de contrôle de l'écurie phocéenne, qualifiée pour la Ligue des Champions. Il a confié à propos du club phocéen avoir chargé deux établissements bancaires pour la gestion du dossier. "Je suis confiant", a-t-il ajouté dans son propos au média sportif.

Alors que des détracteurs d'Ajroudi voient dans sa manœuvre autour de l'Olympique de Marseille une recherche de publicité à la Jack Kachkar, ancien candidat à la reprise du club, l'homme d'affaires franco-tunisien reste optimiste. Il a même annoncé avoir déjà engagé des frais dans cette opération en déclarant : "Si on prend des banquiers, ça veut dire qu’ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça.» En réponse à ceux qui disent qu'il n’y a pas de vente de l'OM, il répond : «Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C’est tout." Les fans olympiens souhaitent dans leur majorité un passage de leur club sous pavillon émirati. Ils espèrent un mercato claquant, similaire à celui qui a permis au projet du PSG de devenir un des plus importants d'Europe. Avec les rêves de Zidane et Cristiano Ronaldo d'Ajroudi, les supporters marseillais se disent qu'ils auront forcement un effectif meilleur à l'actuel.