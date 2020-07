Nîmes Olympique : Le transfert d'Andres Cubas officialisé

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, Andres Cubas va rejoindre le Nîmes Olympique. Le CA Talleres, club du milieu Paraguayen, a confirmé son départ vers le club gardois.

Andres Cubas attendu au Nîmes Olympique

Après le Norvégien Birger Meling, le Nîmes Olympique va accueillir une autre recrue dans les prochains jours. Annoncé au club occitan depuis quelques jours, Andres Cubas va s’engager avec les Crocos. Le CA Talleres, où évoluait jusqu’ici le milieu de terrain, a officialisé le départ du Paraguayen (1 sélection). « Le conseil d’administration informe qu’Andrés Cubas a été transféré au Nîmes Olympique, équipe de première division du football français », a annoncé la formation argentine dans un communiqué. Pour le moment, le joueur est encore en Argentine. Il est attendu dans le Gard pour passer sa visite médicale et parapher son contrat avec le Nîmes Olympique. Selon France Bleu, le milieu va s’engager pour 4 saisons. Le montant de son transfert se situerait entre 2 et 3 millions d’euros.

Cubas, enfin le successeur de Téji Sévanier ?

En recrutant Andres Cubas, le Nîmes Olympique s’offre sa troisième recrue estivale. Baptiste Reynet et Birger Meling s’étaient déjà engagés avec le dernier 18e de Ligue 1. Âgé de 24 ans, le néo-nîmois a disputé 21 matches avec le CA Talleres. Petit gabarit, le Paraguayen devrait rappeler Téji Savanier. Meilleur passeur de Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, il avait rejoint Montpellier l’été dernier. Son départ peut en partie expliquer la position de barragiste de Nîmes lors du dernier exercice. Avec sa nouvelle recrue présentée comme « un profil complet, à la fois récupérateur et créateur », Nîmes espère faire mieux la saison prochaine. Le joueur formé à Boca Juniors voudra pour sa part une revanche après une première expérience européenne non concluante. Il avait effectué une pige à Pescara (Italie) sans succès en 2017.