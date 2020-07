RC Lens Mercato : COVID-19, Wuilker Farinez testé positif

Le RC Lens a officialisé le transfert de Wuilker Farinez du Millonarios FC le 24 juin. Trois semaines plus tard, la recrue a rejoint le Racing Club. Cependant, elle est arrivée atteinte du COVID-19.

RC Lens : Wuilker Farinez placé en quatorzaine

Wuilker Farinez a rejoint le RC Lens, son nouveau club, le week-end dernier. Son transfert avait déjà été officialisé le mois dernier, mais il était été bloqué en Amérique du Sud en raison de la pandémie de coronavirus. Finalement, le portier de 22 ans a rallié le Pas-de-Calais, mais infecté par le COVID-19. Dans un communiqué officiel, le club promu a officialisé le résultat du test du Vénézuélien. « Wuilker Farinez, nouveau joueur du Racing, a passé un test PCR lors de son arrivée en France. Les résultats étant positifs, le club a décidé de lui imposer une quatorzaine », a déclaré le RC Lens, sur son site internet.

Farinez débarque d'un club du président Oughourlian

En effet, Wuilker Farinez a été prêté aux Sang et Or pour une saison, avec option d'achat. Il est en provenance du Millonarios FC, club Colombien, dont Joseph Oughourlian, président du RCL, est actionnaire. Notons que le renfort lensois est certes jeune, mais il compte 22 capes avec la sélection du Vénézuéla. Il débarque donc avec son expérience acquise dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et en Copa America.