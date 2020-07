Barça : Luis Suarez et la concurrence avec Lautaro Martinez

Le Barça fait de Lautaro Martinez la priorité de son recrutement offensif estival. De quoi inquiéter Luis Suarez que le prodige de l’Inter Milan viendrait concurrencer au poste de N°9 ?

Lautaro Martinez, priorité offensive du Barça

La presse en avait déjà parlé longuement et cela ne fait plus l'objet d’aucun doute. Le Barça est attiré par le profil de Lautaro Martinez pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Cet intérêt a été annoncé par Josep Maria Bartomeu lui-même. Pas plus tard que dimanche dernier, au micro de TV3, le président barcelonais a révélé que le club catalan avait récemment entamé des discussions avec l’Inter Milan pour envisager le transfert de l’avant-centre de 22 ans, sans toutefois manquer d’indiquer que « la négociation est arrêtée pour l'instant ».

Luis Suarez prêt à faciliter l’intégration de l’Argentin

Après plusieurs saisons de prestations remarquables, Luis Suarez est désormais beaucoup moins performant à la pointe de l'attaque du FC Barcelone. D’où le désir des recruteurs catalans de signer Lautaro Martinez, auteur d’une solide saison à l’Inter Milan. Mercredi, Mundo Deportivo s’est adressé à l’attaquant barcelonais pour connaître l’idée qu’il se faisait de l’arrivée du jeune Nerazzurro. Luis Suarez a répondu que Lautaro Martinez trouverait toute l’aide possible sur place. L’international uruguayen de 33 ans a aussi estimé que la pépite milanaise « est un jeune joueur qui a besoin d'avoir des gens expérimentés à ses côtés également » pour faciliter son intégration dans l’effectif catalan. Un groupe où il faut « apprendre des concepts différents » qu’on ne trouve pas ailleurs. Et l’ancien Red de conclure qu’il est « toujours là pour aider tous les nouveaux arrivants, qu'il s'agisse d'un "9", d'un ailier ou autre ».