Stade Rennais : Stage à Dinard, Julien Stéphan tire le bilan

Le Stade Rennais FC a terminé son premier stage de préparation estivale. Dans les colonnes du journal Ouest-France ce mercredi, Julien Stéphan s’est montré très satisfait des résultats de ce stage.

Julien Stéphan évoque un bilan « très positif »

Pour sa préparation estivale, le Stade Rennais FC a prévu deux stages. Le premier a eu lieu à Dinard du 5 au 15 juillet. Après une longue interruption de plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, il fallait procéder prudemment pour l’intégrité physique des joueurs. Julien Stéphan a choisi de procéder à pas « progressifs pour réadapter les organismes et permettre aux joueurs de durer dans la préparation, avec de la fraîcheur et de l'intensité ». Un programme d’entraînement pour lequel l’entraîneur breton « a retardé certaines choses, notamment le travail de frappe, tout ce qui est très contraignant sur le plan musculaire, pour éviter les pépins en début de préparation ». Et le technicien de 39 ans de se montrer satisfait des résultats de son choix : « Le bilan à ce niveau-là est très positif, on a pu garder quasiment tout le monde sur le terrain à toutes les séances. »

Deux blessés tout de même dans les rangs bretons

Mais le tableau n’est pas totalement irréprochable. Malgré toute la prudence observée, deux joueurs se sont blessés. Il s’agit de Jérémy Gélin, victime d’une « entorse bénigne », et de James Léa-Siliki, qui a eu un « petit souci musculaire quasiment résorbé ». De petites blessures qui auront probablement disparu entre vendredi et mercredi prochains, cinq jours pendant lesquels les joueurs de Julien Stéphan seront de repos, avant leur second stage (du 1er au 8 août), à Arzon (Morbihan).